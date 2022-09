Promozione, Girone C: tanti pareggi nella prima per le modenesi

Bella partenza in campionato del San Felice che si trova ora in vetta alla classifica con tre punti insieme a Zola Predosa, Faro Coop e Fossolo, dopo aver vinto nella prima della stagione contro l’MSP. Un punto invece a testa per Castelnuovo, Atletico SPM, CDR Mutina, Cavezzo e Virtus Camposanto, queste ultime due pari nel derby. A zero, tra le modenesi, è invece rimasta solo la Quarantolese insieme a MSP, Porretta e X Martiri.