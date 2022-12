Promozione, Girone C: vittoria per la CDR, brutta caduta per la Virtus Camposanto

Bella vittoria della CDR nel Girone C di Promozione nell’ultima partita del 2022. Gli orange si sono imposti per 3-1 in casa contro la X Martiri con le reti di De Lauri, Montorsi e Panzanato; all’80’ gli ospiti hanno accorciato con Pagani, ma senza riuscire poi nella rimonta.

Sconfitta interna invece per l’Atletico SPM contro il Fossolo che ha vinto per 2-0 con la doppietta di Piazza. Sconfitta anche per il Castelnuovo sul campo della capolista Zola Predosa che ha vinto per 3-0 con le reti di Scarpati, Gilli e Di Giulio. Sonora battuta d’arresto per la Virtus Camposanto sul campo della seconda in classifica, il Faro Coop che ha chiuso sul 6-1. Il derby tra Quarantolese e Cavezzo è invece terminato per 3-1 con gli ospiti avanti al 35’ grazie a Bulgarelli, poi negli ultimi 10 minuti i mirandolesi si sono accesi segnando tre reti all’80’ con Gozzi e poi al 91’ e al 94’ con Cavicchioli autore di una doppietta.

Caduto in casa invece il San Felice per 1-2 contro il Porretta: vantaggio dei giallorossi all’8’ con Ndrejai, poi è arrivata la doppietta di Adelaja (17’ e 38’) che ha chiuso la partita. Sugli altri campi il Trebbo ha battuto l’MSP per 2-1 mentre la Vadese Sole Luna ha perso in casa contro il Casumaro per 1-0.