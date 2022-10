Promozione, Girone C: che partenza della CDR

Ci sono due modenesi che stanno sorprendendo nel Girone C di Promozione. Una è la retrocessa San Felice che, dopo la delusione dello scorso anno, è ripartita alla grande in questo nuovo campionato ed è ancora in vetta a punteggio pieno dopo quattro giornate insieme allo Zola Predosa; l’altra è la CDR che ha un percorso diverso, essendo appena stata promossa in Promozione, e che dopo aver fatto una squadra molto competitiva, si sta imponendo tanto da non aver ancora perso ed aver ottenuto tre vittorie e un pareggio.

Il Castelnuovo, nonostante la sconfitta di ieri per mano del Cavezzo, rimane al limiti della zona play off, mentre le altre modenesi stanno faticando molto: a quattro punti troviamo appunto il Cavezzo che ieri ha vinto la sua prima partita e l’Atletico SPM che invece è stato sconfitto ieri per 6-2 dal Trebbo. Solo due punti poi per la Virtus Camposanto e ancora a zero la Quarantolese.