Promozione, Girone C: il Ganaceto sorpassa il Cavezzi, Castelnuovo sceso in quartultima posizione

A tre giornate dalla fine comincia a prendere forma la classifica del Girone C di Promozione. Tante posizioni sono ancora aperte, ma gli obiettivi sono ora definiti per alcune squadre. Tra la quintultima e la quinta ci sono solo sei punti, ma ormai a disposizione ne sono rimasti solo nove, quindi si può dire che il Fiorano, salito in quintultima posizione dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Solierese, lotterà solo per la salvezza, così come il Castelnuovo sceso in quartultima posizione avendo perso ieri in casa della capolista La Pieve Nonantola.

Per quanto riguarda la Solierese invece l’obiettivo sarà quello di centrare i play out senza farsi recuperare dalle ultime due che sono nell’ordine Centese e Persiceto. A poter ambire ormai solo alla salvezza sono anche Casumaro e Atletico SPM che ieri si sono sfidate e i ferraresi vincendo hanno raggiunto i modenesi a quota 26, un solo punto dai play out e cinque dai play off.

Chi invece ormai deve pensare agli spareggi promozione sono la Virtus Camposanto che è al sesto posto con 30 punti, scesa alle spalle del Polinago dopo il pareggio contro la Centese, mentre i gialloblù della montagna sono saliti in quinta posizione grazie alla vittoria sul Persiceto. La Quarantolese che ha riposato è rimasta quarta con 33 punti, mentre il Ganaceto ha vinto lo scontro diretto con il Cavezzo sorpassandolo e conquistando così la seconda posizione. Già da tempo fa un campionato a parte invece La Pieve che ha già vinto da parecchie settimane il suo girone ed è ancora a più 20 dalla seconda.