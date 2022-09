Promozione, Girone C: Quarantolese ancora a secco, punti pieni per il San Felice

Primo a pieni punti nella classifica del Girone C di Promozione il San Felice dopo la terza vittoria consecutiva conquistata ieri nel derby contro l’Atletico SPM che è rimasto a quattro punti al centro della classifica. Bel salto in avanti per Castelnuovo e CDR Mutina che si sono portate a sette punti vincendo rispettivamente contro X Martiri e Vadese Sole Luna.

Solo a due punti invece la Virtus Camposanto che ha trovato il secondo pareggio nel match contro il Porretta, guai invece per il Cavezzo che è fermo ad un punto dopo aver perso in casa contro il Trebbo e ancora peggio fino ad ora ha fatto la Quarantolese che è ancora ferma a zero punti dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima arrivata ieri in casa dell’MSP.