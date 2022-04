Promozione, Girone C: La Pieve promossa in Eccellenza, bene l'Atletico SPM

A cinque giornate dalla fine il Girone C di Promozione ha già un vincitore che sarà promosso in Eccellenza, ovvero La Pieve Nonantola: i granata hanno fatto un campionato diverso dalle altre, con una serie lunghissima di vittorie ed è ora a 18 punti dalla seconda in classifica.

La vittoria è maturata ieri nel match contro la Quarantolese che è scivolata invece in terza posizione, superata dal Cavezzo che ha vinto di misura contro il Castelnuovo, sempre più invischiato nella lotta per non entrare nei play out, trovandosi ora a pari punti con il Casumaro quintultimo. I ferraresi hanno raggiunto i blues pareggiando nell’anticipo di sabato a reti inviolate contro il Ganaceto che ha raggiunto la Quarantolese a quota 30 al quarto posto, mentre quinta è rimasta la Virtus Camposanto, sconfitta dalla Solierese, brava a lasciare l’ultima posizione approfittando delle sconfitte di Persiceto e Centese.

Queste ultime due sono state battute in due scontri diretti e rispettivamente da Fiorano, che ora si trova ad un punto dalla salvezza diretta, e dall’Atletico SPM che si è riportato fuori dalla zona play out a due punti dalle quintultime. Il Polinago ha riposato ed è rimasto ad un punto dalla zona play off e dalla quinta posizione ora occupata dalla Virtus Camposanto.