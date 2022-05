Promozione, Girone C: Ganaceto e Cavezzo direttamente al secondo turno dei play off

Girone C

Terminato ieri il campionato di Promozione che ha visto La Pieve Nonantola trionfare con largo anticipo e con venti punti di distacco dalla seconda. I granata hanno chiuso ieri con una sconfitta in casa della Centese che si aggiudicata così la possibilità di giocare i play out contro l’Atletico SPM, quest’ultima sconfitta ieri in casa da un Fiorano già salvo dalla settimana precedente.

Non si giocheranno i primi turni dei play off dal momento che tra seconda e quinta e tra terza e quarta ci sono più di sei punti. Il Ganaceto e il Cavezzo hanno infatti vinto rispettivamente contro il Polinago (quest’ultima quindi rimasta fuori dagli spareggi promozione) e Casumaro.

I ferraresi non sono riusciti così ad evitare i play out che li vedranno opporsi alla Solierese, arrivata penultima grazie al pareggio interno ottenuto ieri contro la Quarantolese: i mirandolesi invece hanno chiuso il sesta posizione. Infine il Castelnuovo ha ottenuto la salvezza diretta, dopo un lungo periodo di difficoltà, vincendo contro il Persiceto che è rimasto così condannato alla retrocessione senza passare dai play out.