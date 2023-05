Promozione, Girone C: la CDR chiude terza, ai play off con il Castelnuovo

Sono rimaste sostanzialmente invariate le posizione in classifica del Girone C di Promozione dopo gli ultimi novanta minuti giocati della regular season. Nei piani alti il Faro Coop ha vinto in casa della Virtus Camposanto e ha mantenuto la seconda posizione. Seguono la CDR, oggi vincente per 1-0 in casa dell’X Martiri, e il Castelnuovo che invece ha perso il casa della capolista Zola Predosa già promosso da settimane.

Ai play off dunque andranno come previsto Orange e Blues, con i primi in vantaggio sui secondi in virtù del miglior piazzamento. Il Faro accederà direttamente alla seconda fase. Per quanto riguarda invece i play out saranno X Martiri e Fossolo a contendersi la permanenza in categoria, mentre Porretta, Atletico SPM e Vadese Sole Luna sono retrocesse direttamente.

Le altre modenesi sono dunque salve e all’ultima giornata la Quarantolese ha vinto per 1-0 in casa del Cavezzo, l’Atletico SPM ha perso in casa del Fossolo, il San Felice ha pareggiato a reti inviolate in casa del Porretta. L’MSP ha vinto per 2-0 contro il Trebbo, infine il Casumaro ha battuto per 8-1 la Vadese.