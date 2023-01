Promozione, Girone C: poker per l'Atletico SPM, vittoria della CDR

Terminata la prima giornata del girone di ritorno per le modenesi del Girone C di Promozione. Nell’anticipo del sabato la Virtus Camposanto ha vinto il derby salvezza contro il Cavezzo grazie alle reti di Tammaro e Baraldi (33’ e 39’); ora i bianconeri si trovano a metà classifica, mentre il Cavezzo è penultimo in zona retrocessione diretta.

Bella vittoria per cominciare al meglio l’anno per la CDR che in casa ha battuto il Casumaro grazie alle reti di Gripshi (6’) e di Panzanato (rig. 40’); gli orange sono rimasti così a soli due punti dalla seconda, il Faro Coop. Bel colpo dell’Atletico SPM che si è imposto per 4-0 sul fanalino di coda Vadese Sole Luna e si è portato a un solo punto dalla salvezza diretta sorpassando il Casumaro.

E’ rimasto al quinto posto il San Felice che non è andato oltre il pareggio con l’MSP: a segno per i giallorossi Marchesini e Stabellini, mentre per gli avversari Afriyie e Bartolini per il 2-2 finale. Sconfitta per i blues del Castelnuovo sul campo del Trebbo: il gol di Nadini non è servito a nulla contro le tre reti dei padroni di casa siglate da Cini (doppietta) e Arteritano.

Pareggio a reti inviolate per la Quarantolese che si è portata così ad un solo punto dai play out dopo lo 0-0 contro il Fossolo. Sugli altri campi lo Zola Predosa si è confermato primo in classifica battendo per 4-1 il Porretta, mentre il Faro Coop continua a inseguire al secondo posto dopo la vittoria per 1-0 contro la X Martiri.