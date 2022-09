Promozione, Girone C: Quarantolese ancora ultima, San Felice in vetta

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

C’è il San Felice in vetta alla classifica del Girone C di Promozione dopo due vittorie nelle prime due gare. Insieme ai giallorossi ci sono anche Faro Coop e Zola Predosa, entrambe a punteggio pieno. Segue il Castelnuovo che ieri ha trovato la prima vittoria nel derby contro la Virtus Camposanto che è rimasta ad un solo punto in classifica.

Quattro punti anche per Atletico SPM e CDR Mutina, mentre il Cavezzo ha perso ieri in casa del Faro Coop ed è ad un solo punto. Ancora a zero invece la Quarantolese che ha perso entrambe le gare e divide l’ultima posizione con MSP e X Martiri.