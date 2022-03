Promozione, Girone C: La Pieve a un passo dalla vittoria, bene Ganaceto e Quarantolese

Torna alla vittoria La Pieve Nonantola che è sempre più vicina alla vittoria del Girone C di Promozione, avendo ora diciassette punti sulla seconda quando mancano sei giornate alla fine del campionato. I granata hanno battuto il Persiceto nell’anticipo di sabato, lasciando così i bolognesi penultimi, insieme alla Centese perdente contro il Casumaro, entrambe solo un punto avanti rispetto alla Solierese che, dall’ultimo posto, è riuscita ad ottenere un pareggio contro il Cavezzo che lotta nelle zone alte della classifica.

In particolare la squadra della Bassa è stata sorpassata dalla Quarantolese che ha battuto il Polinago in uno scontro diretto, mandano i gialloblù della montagna momentaneamente fuori dai play off. A raggiungere invece il Cavezzo a 29 punti è stato il Ganaceto che ha vinto l’altro scontro diretto di giornata contro la Virtus Camposanto, scivolata ora in quinta posizione.

E’ arrivato un pareggio tra Castelnuovo e Fiorano: entrambe le squadre sono impegnate per non retrocedere, con i blues a soli due punti dalla quintultima, il Casumaro, e i biancorossi al quartultimo posto, a tre punti dall’Atletico SPM che ieri ha riposato e che attualmente rimane fuori dalla zona play out per un solo punto.