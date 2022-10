Promozione, Girone C: la CDR sale al secondo posto superando il San Felice

Tanti pareggi per le modenesi del Girone C di Promozione: nell’anticipo del sabato l’Atletico SPM ha chiuso a reti inviolate al trasferta in casa della capolista Zola Predosa. Nella giornata di oggi il Castelnuovo ha pareggiato per 1-1 contro il Casumaro con la rete di Carbone per i blues, mentre per gli ho ospiti ha firmato il gol Vinci.

Reti inviolate nel derby tra Quarantolese e San Felice, con i padroni di casa che hanno conquistato un punto importante in chiave salvezza, mentre i giallorossi sono scivolati al quarto posto, superati dal Faro Coop (vincente per 4-0 sulla Vadese) e dalla CDR che ha per 2-1 in casa del Trebbo grazie alle reti di Napoli su rigore al 40’ e di Panzanato al 51’; a nulla è servita la rete dei padroni di casa firmata da Argeritano che ha trasformato un rigore all’80’. Reti inviolate poi per il Cavezzo in casa contro il Fossolo, mentre la Virtus Camposanto ha vinto per 1-0 contro l’MPS grazie alla rete di Fosu Kwakye. Infine l’X Martiri si è imposto per 7-2 contro il Porretta.