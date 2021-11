Promozione, Girone C: scontri ai piani alti nella decima giornata

Inizia con l’anticipo tra Centese e Virtus Camposanto la decima giornata del Girone C di Promozione: le due squadre in campo sabato alle 20,30 arrivano rispettivamente da un pareggio contro il Cavezzo e da una vittoria contro l’Atletico SPM. Quest’ultima scenderà in campo domenica alle 14,30 in contemporanea con tutte le altre partite e affronterà il Casumaro che arriva dal turno di riposo.

Big match tra Castelnuovo e La Pieve Nonantola, rispettivamente seconda e prima in classifica dopo le vittorie contro Polinago e Solierese. I gialloblù della montagna andranno sul campo del Persiceto per cercare riscatto, mentre i gialloblù della Bassa ospiteranno il Fiorano, carico dopo la vittoria contro il Ganaceto che ha portato i biancorossi per la prima volta in stagione fuori dai Play Out.

I biancoverdi cercare invece di riavvicinarsi alla vetta nello scontro diretto contro il Cavezzo che si giocherà al ‘Vaccari’. Riposa la Quarantolese dopo le due sconfitte consecutive contro La Pieve e il Persiceto.