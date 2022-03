Promozione, Girone C: La Pieve riposa, anticipo tra Fiorano e Polinago

Sarà Fiorano-Polinago ad aprire la diciannovesima giornata del Girone C di Promozione nell’anticipo di sabato alle 15,00; i padroni di casa vogliono uscire dalla zona play out, mentre i gialloblù della montagna non non vogliono perdere per non essere risucchiati verso il basso.

Domenica alle 14,30 scontro diretto per la salvezza tra Atletico SPM e Solierese, divise da quattro punti. Gara importante anche per il Castelnuovo che dopo un buon avvio di stagione ha avuto poi un periodo complicato che rischia di portare i blues a lottare per non dover giocare i play out: domenica affronteranno la trasferta di Casumaro contro una squadra che è quartultima in classifica, lontana solo quattro lunghezze.

Scontro diretto, ma nelle zone alte della classifica, quello tra Cavezzo e Quarantolese che sono terza e quarta, rispettivamente a 27 e 26 punti. La Virtus Camposanto, seconda, vorrà difendere la sua posizione ospitando il Persiceto, ultimo in classifica a pari punti con la Centese che invece ospiterà il Ganaceto, ora quinto. La Pieve Nonantola, dopo due pareggi, riposerà e tornerà in campo nel prossimo turno contro il Persiceto.