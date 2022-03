Promozione, Girone C: anticipo per il Castelnuovo, Fiorano riposa

È il Castelnuovo ad aprire la diciassettesima giornata del Girone C di Promozione nall’anticipo che andrà in scena domani alle 14,30 in casa della Centese: i modenesi devono cercare di rientrare tra i primi cinque, mentre i ferraresi cercano punti salvezza essendo ora ultimi.

Domenica alle 14,30 andrà in scena lo scontro diretta tra due squadre che si trovano in piena zona play out ovvero Atletico SPM e Persiceto; è solo un punto a dividere le due squadre con i bolognesi in vantaggio. Implicata nella lotta salvezza c’è anche la Solierese che sarà ospite della seconda in classifica, il Ganaceto, che deve guardarsi le spalle ma che ormai è troppo distante dalla capolista per raggiungerla, ovvero La Pieve Nonantola. Quest’ultima sarà ospite del Cavezzo, squadra che ora è quarta in classifica e che ad inizio stagione aveva conteso le prime posizioni proprio con i granata.

Sfida che potrebbe accorciare ancora di più una classifica già cortissima è quella tra la quintultima Casumaro e la quinta Quarantolese, separate da cinque punti. Infine la Virtus Camposanto ospiterà il Polinago che ha una partita in meno per il rinvio dello scorso turno causa neve. Il Fiorano riposa.