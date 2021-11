Promozione, Girone C: La Pieve vola, si annullano Castelnuovo e Cavezzo

La Pieve Nonantola vince ancora e vola salendo a 18 punti: a farne le spese nell’anticipo del sabato è stata la Quarantolese che è rimasta ai margini della zona Play Off al pari del Polinago che ieri ha riposato. Perdono campo Castelnuovo e Cavezzo che pareggiano in un acceso 3-3 e si fanno staccare dal Ganaceto che sale a 16 punti dopo la vittoria per 3-2 contro il Casumaro. Bel salto in avanti dell’Atletico SPM che sale a metà classifica dopo la vittoria esterna per 2-3 in casa della Centese, penultima e seguita solo dal Persiceto che sale a due punti dopo il pareggio per 1-1 nello scontro diretto per la salvezza contro il Fiorano. Rimane ancora dentro alla zona Play Out la Solierese che pareggia contro una buona Virtus Camposanto per 2-2.