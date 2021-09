Promozione, Girone C: sono dieci le squadre modenesi che inizieranno il campionato domani

Girone quasi completamente modenese il C del campionato di Promozione che prenderà il via domani alle 15.30. Tanti quindi i derby che si susseguiranno nell'arco della stagione. L'unica a giocare con una squadra di un'attra provincia nella giornata di domani sarà il Polinago, atteso in casa dei ferraresi del Casumaro. La Virtus Camposanto giocherà tra le mura amiche ospitando La Pieve Nonantola di mister Barbi. Lunga trasferta per il Fiorano che andrà nella bassa in casa del Cavezzo. L'Atletico SPM ospiterà in casa al 'Cremonini' la Quarantolese. I biancoverdi del Ganaceto ospiteranno invece il Castelnuovo di mister Consoli. L'ultima gara di giornata è tra i ferraresi della Centese e i bolognesi del Persiceto. Riposa per il primo turno la Solierese.