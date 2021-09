Seconda di campionato per le dieci modenesi impegnate nel Girone C di Promozione. A giocare saranno solamente in nove però, perché il Cavezzo osserva il turno di riposo dopo aver vinto la prima per 2-1 contro ilche ospiterà domani una Virtus Camposanto a sua volta in cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro La Pieve Nonantola nella prima di campionato. I granata giocheranno in casa al ‘Vaccari’ contro i ferraresi del Casumaro, sconfitti domenica scorsa in casa dal Polinago; quest’ultimo domani darà vita ad uno dei derby di giornata ospitando l’Atletico SPM che non aveva avuto fortuna nel derby della prima giornata perdendo in casa della Quarantolese, domani ancora tra le mura amiche per ospitare la Centese che domenica scorsa ha pareggiato per 2-2 con il Persiceto. Proprio i bolognesi saranno invece domani gli avversari delche giocherà in trasferta dopo aver vinto per 4-2 il derby col Castelnuovo che domani ospiterà la Solierese al suo debutto in campionato, avendo riposato domenica scorsa.