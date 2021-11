Promozione, Girone C: domani in anticipo il Fiorano, La Pieve ospita il Ganaceto

Undicesima giornata per il Girone C di Promozione che si apre domani alle 20,30 con il Fiorano che ospiterà la Centese per uno scontro diretto salvezza anche se i modenesi con gli ultimi risultati si sono portati fuori dalla zona rossa, mentre i ferrarese sono ancora penultimi con sei punti. Domenica alle 14, 30 tutte le altre partite con La Pieve che, ancora saldamente in vetta, ospiterà il Ganaceto rimasto leggermente attardato popola sconfitta della scorsa settimana nello scontro diretto contro il Cavezzo. Quest’ultimo ospiterà l’Atletico SPM che è rimasto quartultimo dopo la sconfitta casalinga contro il Casumaro e cercherà punti salvezza importanti.

Partita da non sbagliare per il Castelnuovo che è scivolato in terza posizione insieme al Ganaceto dopo la sconfitta contro La Pieve e che domani andrà in casa della Quarantolese che arriva dal turno di riposo. Il Polinago, ancora aggrappato al Play Off, giocherà in casa contro la Solierese che è terzultima a nove punti dopo il pareggio contro il Fiorano. Infine la Virtus Camposanto che arriva da una striscia positiva, dovrà ospitare il Casumaro, fresco di vittoria nello scontro diretto contro l’Atletico SPM. Riposa il fanalino di coda Persiceto.