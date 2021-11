Promozione, Girone C: aprono Polinago e Castelnuovo in campo domani, La Pieve ospita la Solierese

Comincia con una sfida interessante la nona giornata del Girone C di Promozione. In campo domani alle 15,00 per l’anticipo di giornata Polinago e Castelnuovo; i primi arrivano dal turno di riposo che era arrivato dopo una brutta sconfitta per 3-0 in casa contro la Quarantolese che ha fatto scivolare i gialloblù ai margini dei Play Off, mentre i secondi nell’ultimo turno hanno pareggiato per 3-3 nello scontro diretto contro il Cavezzo e sono rimasti quarti in classifica.

Domenica in programma il resto delle partite alle 14,30, con la capolista La Pieve Nonantola che, dopo la vittoria di domenica scorsa in casa della Quarantolese, ospiterà una Solierese che sta cercando di scalare la classifica per uscire dalla zona rossa e che ha pareggiato domenica scorsa contro la Virtus Camposanto. Quest’ultima torna a giocare in casa e lo farà contro l’Atletico SPM: entrambe le squadre si trovano a metà classifica con 10 punti, avendo gli ospiti vinto in casa della Centese.

A proposito di Centese, saranno proprio i ferraresi ad andare in casa del Cavezzo che vorrà approfittare dell’occasione per riavvicinarsi alle prime due. Il Ganaceto, secondo assoluto in classifica, avrà il compito di provare a vincere sul campo del Fiorano, squadra che sta cercando di rifarsi dopo una partenza poco brillante e che nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Persiceto, ospite domenica della Quarantolese. A riposare è il Casumaro, attualmente a otto punti insieme a Solierese e Fiorano.