Promozione, Girone C: scontri al vertice nell'ottava giornata

Torna in campo oggi con l’anticipo delle 16 il Girone C di Promozione. A sfidarsi questo pomeriggio saranno la Quarantolese e La Pieve Nonantola che arrivano da due belle vittorie nella scorsa giornata. La capolista granata, dopo il 4-0 col Persiceto, cerca di mantenere la vetta nonostante siano numerose le squadre che la insidiano, tra cui proprio la Quarantolese che, vincendo, potrebbe portarsi a meno uno dagli sfidanti.

Domani le gare cambiano orario e iniziano alle 14,30, orario che sarà mantenuto per tutto l’inverno e vedrà un’altra sfida d’alta classifica tra Castelnuovo e Cavezzo, con i primi che sono usciti sconfitti dal campo del Fiorano domenica scorsa e i secondi che invece nell’anticipo del sabato avevano strapazzato con un 5-0 la Solierese, domani in campo per riscattarsi contro un’altra ferita, ovvero la Virtus Camposanto; quest’ultima ha infatti subito la sconfitta casalinga contro il Ganaceto, altra squadra in lizza per la vetta, che domani giocherà contro il Casumaro.

Il Fiorano cerca invece continuità dopo un avvio non brillante in casa del fanalino di coda Persiceto, ancora fermo ad un punto. L’Atletico SPM torna in campo dopo il riposo e affronterà domani uno contro diretto per la salvezza in casa della Centese. A riposare in questa giornata è il Polinago che dopo aver insidiato La Pieve vincendo lo scontro diretto, è rimasto leggermente attardato alle spalle della zona Play Off avendo perso l’ultima in casa contro la Quarantolese.