Promozione, Girone C: gare difficili per Cavezzo e Castelnuovo

MSP-Vadese Sole Luna aprirà la quattordicesima giornata del Girone C di Promozione nell’anticipo del sabato. Domenica scenderanno in campo tutte le modenesi con la CDR che cerca continuità in trasferta andando in casa del Porretta. Il San Felice invece sarà di scena sul campo del Fossolo con l’obiettivo di riavvicinarsi alle prime.

Complicata la gara per il Cavezzo che ospiterà la capolista Zola Predosa, mentre il Castelnuovo se la vedrà con la seconda in classifica, il Faro Coop. La Virtus Camposanto cercherà riscatto tra le mura amiche ospitando il Trebbo con l’obiettivo di rimanere fuori dalla zona play out. Trasferta per l’Atletico SPM che sarà in casa del Casumaro per uno scontro diretto salvezza. Infine la Quarantolese sarà di scena in casa della X Martiri.