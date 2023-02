Promozione, Girone C: big match tra CDR e San Felice

Derby da non perdere nell’anticipo della ventesima giornata del Girone C di Promozione. Andrà in scena infatti domani CDR-San Felice alle 14.30, con gli orange che devono cercare di agguantare il secondo posto, mentre i giallorossi vogliono provare ad entrare in zona play off. Domenica alle 14.30 scenderanno in campo le altre modenesi, con il Castelnuovo che ospiterà il Fossolo, mentre il Cavezzo cercherà punti salvezza contro il Porretta.

Sfida fratricida tra Quarantolese e Atletico SPM: le due squadre sono separate da un punto in quintultima e quartultima posizione: vincere significa uscire dai play out e condannare l’altra a rimanerci. Infine la Virtus Camposanto ospiterà il Casumaro con la tranquillità (per il momento) della metà classifica. Sugli altri campi si giocheranno il testacoda Zola Predona-Vadese Sole Luna, Faro Coop-MSP e Trebbo-X Martiri.