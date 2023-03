Promozione, Girone C: big match per la CDR

Trebbo-Fossolo aprirà sabato alle 15 la ventiquattresima giornata del Girone C di Promozione. Domenica alle 14.30 in campo tutte le modenesi con i fari puntati sul big match tra Faro Coop e CDR, la seconda scontro la terza, separate da soli due punti. La capolista Zola Predosa giocherà invece in casa contro la Quarantolese che vuole tenere a distanza i play out.

Sarà derby poi tra Castelnuovo e Atletico SPM: i blues sono quarti, mentre i ragazzi di San Cesario sono penultimi. Penultimo è anche il Cavezzo che ospiterà il fanalino di coda Vadese Sole Luna, mentre Virtus Camposanto e San Felice daranno vita ad un altro derby modenese, in questo caso di metà classifica. Sugli altri campi si giocheranno Porretta-Casumaro e X Martiri-MSP.