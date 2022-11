Promozione, Girone C: sfide incrociate al vertice

Tutte in campo domenica le squadre modenesi del Girone C di Promozione. La CDR vorrà riscattarsi dopo la prima sconfitta nel big match di giornata in casa della capolista Zola Predosa. Scontro incrociato anche tra la seconda e la quarta, ovvero Faro Coop e San Felice. Potrebbe quindi cambiare la classifica nelle zone alte.

Il Castelnuovo vuole confermarsi al centro ospitando il fanalino di coda Vadese Sole Luna mentre il Cavezzo avrà lo scontro salvezza in casa contro l’MSP. Cerca punti salvezza anche la Quarantolese che sarà in casa della quinta in classifica, il Trebbo, mentre sarà derby infuocato tra Virtus Camposanto e Atletico SPM, entrambe a 10 punti sulla soglia dei play out. Sugli altri campi si giocheranno X Martiri-Casumaro (sabato in anticipo) e Porretta-Fossolo.