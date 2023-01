Promozione, Girone C: anticipo tra modenesi alla ripresa del campionato

Comincia con il derby tra Virtus Camposanto e Cavezzo il 2023 del Girone C di Promozione, con la sedicesima giornata che corrisponde anche alla prima del girone di ritorno. Tra le due modenesi sarà una sfida salvezza, con i padroni di casa appena fuori dalla zona play out e gli ospiti in piena zona rossa. Domenica alle 14.30 torna in campo anche la CDR che ospiterà il Casumaro, mentre l’Atletico SPM giocherà in casa contro l’ultima in classifica, la Vadese Sole Luna.

Turno casalingo anche per la Quarantolese che deve provare a scalare posizioni per uscire dalle parti basse della classifica e ospiterà il Fossolo. Sul campo del San Felice invece arriva l’MSP con l’ambizione di raggiungere i giallorossi a 23 punti, ultimi della zona play off. Infine il Castelnuovo giocherà in casa del Trebbo per uno scontro che potrebbe valere l’accesso agli spareggi promozione. Sugli altri campi si giocheranno Zola Predosa-Porretta e Faro-Coop-X Martiri.