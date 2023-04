Promozione, Girone C: la CDR in casa del Cavezzo, per l'Atletico SPM è l'ultima chiamata

Non è ancora retrocesso matematicamente, ma ormai sono pochissime le speranze dell’Atletico SPM di poter raggiungere almeno i play out. Domenica i ragazzi di San Cesario giocheranno sul campo del Porretta per provare a rimanere aggrappati ad una speranza. Il Cavezzo invece può ancora provare a raggiungere la salvezza diretta, ma dovrà affrontare il derby casalingo contro la CDR in piena lotta per la promozione.

Sarà derby anche tra Castelnuovo e Quarantolese, con i blues che cercano di sorpassare gli orange, mentre i mirandolesi sono ormai salvi e senza grossi obiettivi. Stessa situazione per il San Felice che sarà sul campo della X Martiri, mentre la Virtus Camposanto ospiterà la capolista Zola Predosa. Sugli altri campi si giocano Casumaro-MSP, Fossolo-Vadese Sole Luna e Trebbo-Faro Coop.