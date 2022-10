Promozione, Girone C: scontro salvezza per il Cavezzo, derby CDR-Atletico SPM

Scontro salvezza in anticipo sabato alle 15 tra Cavezzo e X Martiri, due squadre attualmente nella zona rossa della classifica che con una vittoria potrebbero provare a risalire la classifica. Domenica tutte la altre modenesi in campo con la CDR Mutina che sta strabiliando e che ospiterà l’Atletico SPM per un derby tutto da seguire.

Il San Felice, dopo la sconfitta subita proprio contro gli orange, andrà ad affrontare uno scontro diretto di alta classifica in casa del Trebbo. La Quarantolese cerca ancora i primi punti in classifica e lo farà domenica in casa contro la Vadese Sole Luna, mentre il Castelnuovo ospiterà il Porretta e la Virtus Camposanto giocherà in casa contro il Fossolo. Sugli altri campi si giocheranno Zola Predosa-MSP e Faro Coop-Casumaro.