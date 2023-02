Promozione, Girone C: derby tra Atletico SPM e CDR

Al via domani alle 15 la ventunesima giornata di Serie B, con l’anticipo tra il Fossolo e la Virtus Camposanto, scontro diretto di metà classifica che può essere molto importante in chiave salvezza. Domenica alle 14.30 giocheranno invece tutte le altre, a partire dal derby tra Atletico SPM e CDR: i ragazzi di San Cesario cercano punti salvezza, mentre gli orange vogliono provare a raggiungere il secondo posto in classifica.

Buona occasione per il Castelnuovo si accorciare sulla terza: i blues saranno sul campo del Porretta quintultimo. Scontro direttissimo per la Quarantolese che andrà a trovare il fanalino di coda Vadese Sole Luna. Altro scontro diretto, ma per altri obiettivi, quello tra San Felice e Trebbo che cercano di rientrare nei play off, nella speranza che si possano giocare. Infine il Cavezzo dovrà fare punti pesanti per sperare nella salvezza giocando in trasferta sul campo della X Martiri che attualmente è a metà classifica. Sugli altri campi si giocheranno Casumaro-Faro Coop e MPS-Zola Predosa.