Promozione, Girone C: big match per la CDR, arriva la capolista

In campo domenica tutte le squadre del Girone C di Promozione: non ci saranno anticipi. I fari sono puntati sul big match tra la capolista Zola Predosa e la CDR che è salita al secondo posto dopo aver battuto il Faro Coop: la partita si giocherà in terra modenese.

Derby poi tra Atletico SPM e Virtus Camposanto, con i ragazzi di San Cesario che cercano punti importanti per provare a salvarsi, mentre i biancoverdi possono tentare l’ultimo assalto ai play off. In cerca di punti salvezza anche il Cavezzo che potrebbe uscire dai play out con una vittoria in casa dell’MSP.

La Quarantolese vuole mantenere invece la distanza dagli spareggi retrocessione e giocherà in casa contro il Trebbo. Compito arduo per il San Felice che ospiterà il Faro Coop determinato a riprendersi il secondo posto, infine il Castelnuovo vorrà consolidare i play off giocando in casa del fanalino di coda Vadese Sole Luna. Sugli altri campi di giocano Casumaro-X Martiri e Fossolo-Porretta.