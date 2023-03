Promozione, Girone C: tre derby importanti per il finale di campionato

Partirà domani con l’anticipo tra Vadese Sole Luna e X Martiri la quartultima giornata del Girone C di Promozione. Domenica alle 15.30 invece in campo tutte le modenesi con tre derby: tra CDR e Virtus Camposanto in palio punti pesanti per gli orange che vogliono provare a riprendere il secondo posto.

Tra Atletico SPM e Cavezzo invece si decideranno le sorti dei play out: i biancazzurri vincendo potrebbero gettare gli avversari nell’incubo della retrocessione diretta. Il San Felice invece, da metà classifica, ospiterà il Castelnuovo che vuole provare a rimanere in gara per i play off e magari andare a prendere la CDR al terso posto.

La Quarantolese poi in posizione relativamente tranquilla ospiterà la seconda in classifica, il Faro Coop. Sugli altri campi la capolista Zola Predosa ospiterà il Trebbo, si giocheranno poi Casumaro-Fossolo e MSP-Porretta.