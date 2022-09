Promozione, Girone C: domenica derby tra Castelnuovo e Cavezzo

Sarà Faro Coop-Porretta l’anticipo della quarta giornata del Girone C di Promozione che aprirà il weekend. In campo domenica alle 15.30 le modenesi con il derby tra Castelnuovo e Cavezzo, mentre la Quarantolese cercherà i primi punti in campionato in casa contro il Casumaro.

Torna in casa anche la CDR che è partita benissimo in questa stagione e ospiterà l’MSP. Il San Felice vuole confermarsi ospitando la Vadese Sole Luna, mentre la Virtus Camposanto affronterà tra le mura amiche l’X Martiri. Trasferta invece per l’Atletico SPM che sarà di scena sul campo del Trebbo. Inoltre si giocherà il match tra Zola Predosa e Fossolo.