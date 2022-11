Promozione, Girone C: tre derby per le modenesi domenica

Scenderanno in campo tutte domenica alle 14,30 le modenesi del Girone C di Promozione. La CDR vuole tornare a fare punti tra le mura amiche ospitando il Castelnuovo per un derby di alta classifica: le due squadre sono separate solo da quattro punti. Vuole approfittarne il San Felice che è pari punti con gli orange e affronterà un altro derby, quello contro un Cavezzo in difficoltà.

Altro derby, il terzo di giornata, tra Quarantolese e Virtus Camposanto, con i mirandolesi che cercano punti pesanti per uscire dalla zona rossa. Infine l’Atletico SPM ospiterà l’X Martiri cercando di raggiungere gli avversari di giornata in classifica, essendo separati solo da tre punti. Sugli altri campi si giocheranno MSP-Fossolo nell’anticipo del sabato, poi domenica ci saranno Zola Predoa-Faro Coop, Casumaro-Trebbo e Vadese Sole Luna-Porretta.