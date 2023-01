Promozione, Girone C: anticipo per il San Felice

Sarà il San Felice ad aprire la diciassettesima giornata del Girone C di Promozione nell’anticipo del sabato in casa del Casumaro, con l’obiettivo di rimanere in zona play off. Domenica invece scenderà in campo la rivelazione di questo campionato, la CDR, che sarà sul campo del Fossolo.

Sarà invece derby tra Castelnuovo e Virtus Camposanto, mentre per il Cavezzo (che cerca punti salvezza) arriva il Faro Coop secondo in classifica. Trasferte poi per l’Atletico SPM e per la Quarantolese che saranno rispettivamente sui campi di MSP e Porretta. Sugli altri campi si giocheranno Vadese Sole Luna-Trebbo e X Martiri-Zola Predosa.