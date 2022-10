Promozione, Girone C: fari puntati su San Felice-Zola Predosa per la vetta

Anticipo per il Castelnuovo nella settima giornata del Girone C di Promozione: i blues domani scenderanno in campo alle 15 in casa dell’Msp. Domenica alle 15.30 invece sarà derby tra CDR e Quarantolese, con i primi che proveranno ad avvicinarsi alla vetta e gli altri che cercheranno continuità dopo i primi tre punti conquistato domenica scorsa.

L’Atletico SPM ospiterà il Faro Coop, entrambe per rimanere a metà classifica o alle spalle dei play off, mentre il Cavezzo avrà uno scontro diretto in casa del Casumaro per cercare di uscire dalla zona rossa. Stessa storia per la Virtus Camposanto che sarà in casa dell’ultima della classe, la Vadese Sole Luna.

I fari invece sono tutti puntati sul big match che andrà in scena a San Felice tra i giallorossi e la capolista Zola Predosa. In caso di vittoria i modenesi raggiungerebbero i bolognesi in vetta. Sugli altri campi si giocheranno Fossolo-X Martiri e Porretta-Trebbo.