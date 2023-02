Promozione, Girone C: Cavezzo in anticipo

Sarà il Cavezzo ad aprire la ventiduesima giornata del Girone C di Promozione ospitando domani alle 15 il Casumaro per uno scontro diretto per la salvezza. Domenica invece il San Felice giocherà in casa della capolista Zola Predosa, mentre in casa della seconda (il Faro Coop) si presenterà l’Atletico SPM che deve provare a salvarsi.

Derby poi tra Quarantolese e CDR, due squadre con obiettivi opposti; sfida da non sbagliare invece per la Virtus Camposanto che ospiterà il fanalino di coda Vadese Sole Luna; infine il Castelnuovo vorrà cercare di mantenere i play off sfidando l’MSP. Sugli altri campi si giocheranno Trebbo-Porretta e X Martiri-Fossolo.