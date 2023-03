Promozione, Girone C: tre derby per le modenesi

Si torna a giocare alle 15.30 anche nel girone C di Promozione con le modenesi che affronteranno tre derby, tutti determinanti per le sorti del campionato. Si parte con Castelnuovo-CDR, scontro diretto per accaparrarsi il miglior piazzamento in zona play off. Cavezzo-San Felice invece sarà importante per i padroni di casa per cercare punti salvezza e per i giallorossi per provare l’ultimo assalto agli spareggi promozione.

Virtus Camposanto-Quarantolese potrebbe quasi diventare uno scontro diretto a causa della classifica cortissima: i biancoverdi sono infatti pari al San Felice, solamente quattro punti avanti rispetto ai mirandolesi che sono separati invece solo da tre punti dalla zona play out.

L’Atletico SPM è obbligato a fare punti essendo ora in retrocessione diretta e giocherà con la X Martiri che staziona a metà classifica. Sugli altri campi si giocheranno il big match tra seconda e prima, ovvero Faro Coop-Zola Predosa, si passa poi a Fossolo-MSP, Porretta-Vadese Sole Luna e infine Trebbo -Casumaro.