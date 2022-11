Promozione, Girone C: tre derby per le modenesi

Dodicesima giornata di campionato per il Girone C di Promozione che aprirà sabato alle 15 con il big match tra Trebbo e Zola Predosa. Domenica alle 14,30 in campo le modenesi con tre derby. Il Castelnuovo ospiterà il San Felice con l’ambizione di avvicinarlo in classifica ed entrare magari in zona play off. Il fanalino di coda Cavezzo ospiterà l’Atletico SPM che si trova invece a metà classifica.

E’ scontro diretto per un posto nei play off invece tra Virtus Camposanto e CDR Mutina. Infine la Quarantolese cercherà punti salvezza in casa della seconda in classifica, il Faro Coop. Sugli altri campi si giocheranno Fossolo-Casumaro, Porretta-MSP e X Martiri-Vadese Sole Luna.