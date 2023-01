Promozione, Girone C: si parte domani sera con il Castelnuovo

Anticipo domani sera alle 20.30 per i blues: il Castelnuovo scenderà in campo per ospitare la X Martiri, distante solo un punto in classifica. Il resto del turno si giocherà poi domenica alle 14.30 con la CDR che cercherà ancora una vittoria in casa contro la Vadese Sole Luna.

La Quarantolese, che ha una partita in meno, ospiterà invece la MSP. Derby poi tra San Felice e Atletico SPM. Turno casalingo anche per la Virtus Camposanto che affronterà il Porretta, mentre il Cavezzo sarà in casa del Trebbo. Sugli altri campi si disputeranno Zola Predosa-Casumaro e Faro Coop-Fossolo.