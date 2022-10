Promozione, Girone C: domenica derby tra Quarantolese e San Felice

Sarà l’Atletico SPM ad aprire l’ottava giornata del Girone C di Promozione con l’anticipo in casa della capolista Zola Predosa in programma domani alle 15. Domenica cambia l’orario e si giocherà alle 14.30 con i blues del Castelnuovo che ospiteranno il Casumaro per uno scontro diretto a metà classifica. Anche il Cavezzo giocherà in casa contro il Fossolo: entrambe le squadre sono a sette punti in classifica.

Sarà derby invece tra Quarantolese e San Felice, con i mirandolesi che cercano punti salvezza, mentre i giallorossi devono cercare di rimanere vicini alla vetta. Anche la CDR Mutina vuole rimanere in alto e andrà in trasferta in casa del Trebbo che dista solo un punto in classifica; infine la Virtus Camposanto sarà in casa contro l’MSP per uno scontro salvezza. Sugli altri campi si giocheranno Faro Coop-Vadese Sole Luna e X Martiri-Porretta.