Promozione, Girone C: due derby modenesi nella tredicesima giornata

Sarà il derby modenese tra Quarantolese e Castelnuovo ad aprire la tredicesima giornata del Girone C di Promozione nell’anticipo del sabato alle 15. Le altre gare si giocheranno come al solito domenica alle 14.30 e si partirà con un altro derby, quello tra CDR, che vuole ricominciare a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa, e Cavezzo che invece cerca punti salvezza.

L’Atletico SPM vorrà cercare di rimanere fuori dalla zona play out ospitando il Porretta per uno scontro diretto. Sfida alla capolista invece per la Virtus Camposanto che giocherà in casa dello Zola Predosa. Infine il San Felice ospiterà la X Martiri cercando di rimanere vicino alle prime. Sugli altri campi si giocheranno Faro Coop-Trebbo, Msp-Casumaro e Vadese Sole Luna-Fossolo.