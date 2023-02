Promozione, Girone C: derby per Cavezzo e Castelnuovo

Tutte in campo domenica le squadre modenesi del Girone C di Promozione. La CDR sarà sul campo dell’MSP per continuare l’inseguimento alla capolista Zola Predosa che sarà in trasferta in casa del Fossolo. Il San Felice andrà a fare visita al fanalino di coda Vadese Sole Luna, mentre la Virtus Camposanto tenterà l’assalto ai play off sul campo della X Martiri.

Chi vuole rimanere nei play off invece è il Castelnuovo che avrà il derby in casa di un Cavezzo in piena lotta per la salvezza. Quarantolese e Atletico SPM giocano invece per provare finalmente a uscire dalla zona play out e rispettivamente sul campo del Casumaro e in casa contro il Trebbo. Nell’anticipo di sabato si giocherà invece Porretta-Faro Coop alle 20.30.