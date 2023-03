Promozione, Girone C: derby modenese nell'anticipo del sabato

Sarà derby modenese nell’anticipo della ventitreesima giornata del girone C di Promozione: a sfidarsi domani alle 15 saranno infatti San Felice e Quarantolese, la prima con l’obiettivo di entrare nei play off, la seconda con la voglia di tenere a distanza i play out dopo essere riuscita a uscirne.

Domenica alle 14.30 scontro d’alta classifica per la CDR che da terza ospiterà il Treno quarto e distante otto punti. Il Castelnuovo non dovrà cedere alla fame di punti per salvarsi del Casumaro e dovrà cercare una vittoria per essere sicuro di rimanere dentro ai play off e per cercare di assottigliare il divario con la seconda che dista ora nove punti.

Match vitale invece per il Cavezzo in casa del Fossolo: i biancazzurri sono ora in retrocessione diretta e devono provare a raggiungere almeno i play out. Sfida alla capolista Zola Predosa per l’Atletico SPM che si trova ora terzultimo, infine la Virtus Camposanto cercherà di consolidare la metà classifica in casa dell’MSP. Sugli altri campi si giocano Porretta-X Martiri e Vadese Sole Luna-Faro Coop.