Promozione, Girone C: big match tra CDR e Faro Coop

Nona giornata per il Girone C di Promozione che partirà con il derby tra San Felice e Virtus Camposanto nell’anticipo del sabato alle 15: i giallorossi vogliono cercare di riavvicinare la vetta, mentre i biancoverdi devono rimanere fuori dalla zona rossa. Domenica alle 14.30 altro derby tra modenesi: sfida per lasciare indietro i play out tra Atletico SPM e Castelnuovo.

La CDR avrà invece uno scontro tra secondo contro il Faro Coop per cercare l’assalto alla vetta ora occupata dallo Zola Predosa che giocherà in casa di una Quarantolese a caccia di punti salvezza. Anche il Cavezzo cerca punti per allontanarsi dal quintultimo posto giocando in trasferta in casa del fanalino di coda, la Vadese Sole Luna. Sugli altri campi si giocheranno Casumaro-Porretta, Fossolo-Trebbo e MSP-X Martiri.