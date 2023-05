Promozione, Girone C: ultimi 90' tutti da vivere

Arrivano gli ultimi 90’ di gioco per il Girone C di Promozione con le modenesi ancora impegnate nel raggiungimento di obiettivi importanti. A parte l’Atletico SPM già retrocesso che giocherà sul campo del Fossolo, tutte le altre sono ancora in ballo per le posizioni alte e quelle basse.

La CDR e il Castelnuovo, che attualmente giocherebbero tra loro il primo turno dei play off, possono ancora cercare di raggiungere la seconda posizione per passare direttamente alla seconda fase degli spareggi. Gli orange saranno sul campo della X Martiri che è impegnata in una lotta all’ultimo sangue per la salvezza, emtnre i blues ospiteranno lo Zola Predosa già promosso.

Attualmente al secondo posto si trova il Faro Coop che sarà sul campo di una Virtus Camposanto a caccia degli ultimi punti per la salvezza. Tutte le altre squadra sono praticamente ancora in lotta per salvarsi, tra queste il San Felice e la Quarantolese a cui manca veramente poco che rispettivamente giocheranno in casa del Porretta e sul campo del Cavezzo, per due scontri diretti.

Sugli altri campi, il Casumaro già salvo affronterà la già retrocessa Vadese Sole Luna, mentre l’MSP, che è nel groppone di chi cerca la salvezza, ospiterà il Trebbo, l’unica altra squadra oltre al Casumaro ad essere salva e a non avere nessun altro obiettivo.