Promozione, Girone C: due derby domenica per le modenesi

Sarà Vadese Sole Luna-Zola Predosa ad aprire il quinto turno del Girone C di Promozione domani in anticipo, mentre domenica scenderanno in campo tutte le modenesi con due derby: quello d’alta classifica vedrà impegnate San Felice e CDR Mutina che hanno cominciato in maniera sorprendente il campionato; sarà già scontro salvezza invece tra Atletico SPM e Quarantolese, quest’ultima ancora a zero punti.

La Virtus Camposanto, dopo due pareggi e due sconfitte, cerca la prima vittoria in casa del Casumaro; il Castelnuovo vorrà provare a stare attaccato alle prime andando domenica sul campo del Fossolo, mentre il Cavezzo deve cominciare a guardarsi le spalle e giocherà in casa del Porretta. Infine sugli altri campi si giocheranno MSP-Faro Coop e X Martiri-Trebbo.