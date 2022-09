Promozione, Girone C: il programma della seconda giornata

Si torna in campo domani con il Girone C di Promozione che vedrà la seconda giornata di campionato aprirsi con il match tra Atletico SPM e MSP. Le altre modenesi saranno invece in campo domenica alle 15.30 con la CDR Mutina di Beppe Greco che debutta in casa contro il Fossolo, mentre il Cavezzo sarà in trasferta in casa del Faro Coop. La Quarantolese cercherà i primi punti in casa contro il Porretta e il San Felice proverà a confermarsi in testa alla classifica ospitando il Casumaro. Derby invece tra Virtus Camposanto e Castelnuovo, entrambe ad un punto dopo i rispettivi pareggio nella prima di campionato. Sugli altri campi si giocheranno Zola Predosa-X Martiri e Trebbo-Vadese Sole Luna.