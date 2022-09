Promozione, Girone C: si parte domani con gli orange

Anticipo del sabato per la CDR Mutina nella terza giornata del campionato di Promozione: gli Orange di mister Greco saranno di scena sul campo della Vadese Sole Luna alle 15 per confermarsi dopo un buon avvio di stagione. Domenica invece si giocheranno le altre partite del Girone C alle 15.30. Il San Felice cerca la terza vittoria consecutiva nel derby che si disputerà in casa dell’Atletico SPM, mentre il Cavezzo torna in casa per cercare la prima vittoria contro il Trebbo.

A caccia della prima vittoria anche la Virtus Camposanto che giocherà sul campo del Porretta; cerca invece i primi punti la Quarantolese, reduce da due sconfitte, e lo fa in casa dell’MSP. Infine il Castelnuovo vuole conferme sul campo dell’X Martiri. Sugli altri campi si giocheranno Fossolo-Faro Coop e Casumaro-Zola Predosa.