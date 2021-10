Promozione, Girone C: scontro tra La Pieve e Cavezzo, riposa il Fiorano

Non avrà la possibilità di lasciare l'ultimo posto con zero punti il Fiorano che domani riposa; interessanti Solierese-Ganaceto e Polinago-Virtus Camposanto

Quarta giornata del Girone C di Promozione in programma domani alle 15.30. Tante le sfide interessanti a partire da La Pieve Nonantola che arriva da capolista assoluta a punteggio pieno alla sfida casalinga contro il Cavezzo che segue a ruota a sei punti avendo però una partita in meno a causa del turno di riposo rispettato nella seconda giornata.

La Quarantolese, seconda a sei punti e reduce dalla sconfitta contro il Camposanto, vorrà cercare riscatto nella partita contro il Casumaro che è attualmente fermo ai tre punti conquistati nell’ultima giornata contro il Persiceto. Quest’ultimo ospiterà domani l’Atletico SPM che deve ancora vincere la sua prima partita avendo conquistato per ora solamente un punto nel pareggio della seconda giornata a Polinago.

Si sfidano poi Solierese e Ganaceto, rispettivamente a quattro e sei punti, entrambe con il turno di riposo già alle spalle. Il Castelnuovo vuole dare seguito alla vittoria di domenica scorsa contro l’Atletico SPM ospitando la Centese che ha due punti in classifica, di cui uno conquistato proprio domenica scorsa contro la Solierese nel pareggio a reti inviolate. Infine sarà derby tra Polinago e Virtus Camposanto, separate solo da due punti in favore degli ospiti della Bassa. Riposa in questo turno il Fiorano che è ancora fermo a zero punti.