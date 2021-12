Promozione, Girone C: La Pieve ospita la Virtus Camposanto, Atletico SPM-Quarantolese in anticipo

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Parte sabato alle 14,30 il girone di ritorno per le modenesi di Promozione con la sfida tra Atletico SPM e Quarantolese: i padroni di casa hanno pareggiato nel turno scorso contro il Fiorano in uno scontro salvezza fondamentale, mentre la Quarantolese ha vinto contro la Solierese (che questo weekend riposa), portandosi fuori a distanza dalla zona a rischio della classifica. Domenica (sempre ore 14,30) ci sarà uno scontro d’alta classifica tra La Pieve Nonantola e Virtus Camposanto, con i granata che arrivano dall’ennesima vittoria contro la Centese e i biancoverdi che hanno invece riposato.

Scontro diretto tra Castelnuovo e Ganaceto che si sono ritrovati pari punti al quinto posto dopo che la squadra di mister Consoli ha subito una cinquina pesante dal Persiceto e i ragazzi di mister Orlandi hanno vinto lo scontro diretto in casa del Polinago. Quest’ultimo giocherà invece contro il Casumaro che è reduce dalla sconfitta contro il Cavezzo, impegnato domenica in casa del Fiorano. Infine è in programma la sfida salvezza da coltello tra i denti tra Persiceto e Centese.